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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

57 dakika önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Mustafa Gökmen (25), serinlemek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde boğuldu.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Mustafa Gökmen (25), serinlemek için girdiği Ermenek Baraj Gölü'nde boğuldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla Ermenek Baraj Gölü'ne giren Mustafa Gökmen, açıldıktan bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, yanına doğru yüzerken Gökmen, gözden kayboldu. Sudan çıkan Gökmen'in arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, Gökmen'in cansız bedenine ulaştı. Gölden çıkarılan Mustafa Gökmen'in cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mustafa Gökmen, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:41 Kaynak: DHA
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