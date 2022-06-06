Serinlemek için dün saat 15.00 sıralarında Patnos Baraj Gölü'ne giren Mustafa Özer, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye Van 'dan da dalgıç istendi.

Kaynak: DHA

Mustafa Özer, Patnos, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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