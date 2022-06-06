Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

06.06.2022 10:12
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Özer (14) boğuldu.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Özer (14) boğuldu.

Serinlemek için dün saat 15.00 sıralarında Patnos Baraj Gölü'ne giren Mustafa Özer, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye Van'dan da dalgıç istendi.

Van Emniyet Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polislerin çalışmasıyla Mustafa Özer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Özer'in cenazesi otopsi için Patnos Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Özer, Patnos, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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