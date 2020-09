Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde serinlemek için baraja giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda M.Y. (15) serinlemek için Paşalı Barajı'na girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan M.Y., olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan M.Y., daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ