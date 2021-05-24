Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı - Son Dakika

Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı

24.05.2021 12:31
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı, System.String[]

Batman'da serinlemek için çaya giren ve suda kaybolan 46 yaşındaki Bedri Oğuz'un cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.

Batman'da serinlemek için çaya giren ve suda kaybolan 46 yaşındaki Bedri Oğuz'un cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Çayı üzerinde bulunan Kantar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için 2 gün önce suya giren 46 yaşındaki Bedri Oğuz, bir anda gözden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından AFAD ve jandarmaya haber verildi. Olay yerinde sevk eden AFAD, Batman Belediyesi dalgıç ekipleri ve Tatvan'dan gelen takviye ekipler ile iki gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında talihsiz adamın cansız bedenine suyun 35 metre altında ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Oğuz'un cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı

Batman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı - Son Dakika


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