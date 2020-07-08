Serinlemek için girdiği barajda boğuldu - Son Dakika

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

KONYA'nın Çumra ilçesinde Arif Pullu (51), serinlemek için girdiği Apa Barajı'nda boğularak yaşamını yitirdi. Olay, saat 13.00 Apa Barajı'nda meydana geldi. Arif Pullu, serinlemek için girdiği barajda gözden kaybolunca, durumu fark eden çevredekiler jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonucu Pullu'nun cansız bedeni sudan çıkatıldı. Pullu'nun cesedi, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.