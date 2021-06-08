Serinlemek için girdiği çayda boğuldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için Özlen Çayı'na giren İbrahim Kölemen (48) boğuldu.

Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan İbrahim Kölemen, dün saat 13.00 sıralarında, arkadaşlarıyla serinlemek için Özlen Çayı'na girdi. Kölemen bir süre sonra gözden kaybolunca, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı çalışmada, İbrahim Kölemen'in cansız bedenine ulaşıldı.İbrahim Kölemen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.