Son Dakika Haberleri: Serinlemek için girdiği çayda mahsur kalan şahsı AFAD kurtardı
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Serinlemek için girdiği çayda mahsur kalan şahsı AFAD kurtardı

40 dakika önce

Siirt'te serinlemek için girdiği çayda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Serinlemek için girdiği çayda mahsur kalan şahsı AFAD kurtardı, System.String[]
Siirt'te serinlemek için girdiği çayda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Botan Çayı'nda serinlemek için suya giren Azat Çakmak suyun aniden yükselmesi üzerine su da mahsur kaldı. Su kenarındaki ağaca tutunan Çakmak, yardım bekledi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla Çakmak'ı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çakmak, ekiplere teşekkür etti. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:03 Kaynak: İHA
Botan Çayı, Siirt, AFAD, 3. Sayfa
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