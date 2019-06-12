Son Dakika Haberleri: Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu
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Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

5 saat önce

Giresun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki Burak Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki Burak Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Giresun Gemilerçekeği Çerkez mevkiinde serinlemek için denize giren Burak Çetin bir süre sonra denizde gözden kaybolmuştu. Kendisiyle denize giren arkadaşı çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, Burak Çetin ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramalara rağmen ancak yarım saat sonra ulaşılabilmişti. Çetin, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
(İHA)
Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Giresun, Güncel
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