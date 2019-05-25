Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
12 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir Alman turist serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:58 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde bir Alman turist
serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Manavgat'tın Çolaklı
Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan 67 yaşındaki Alman turist Klaus Volker Hackenberger, konakladığı otelin sahilinde denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hackenberger, otel görevlileri ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Alman turist tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Alman turist Hackenberger'in cenazesi Antalya Adli Tıp
Morguna kaldırıldı. - ANTALYA
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