Serinlemek için girdiği denizde boğuldu (2)
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SAHİLDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞAntalya'da Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde yaşamını yitiren emekli Hüseyin Uludağ'ın, suda boğulma sonucu değil, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
SAHİLDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Antalya'da Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde yaşamını yitiren emekli Hüseyin Uludağ'ın, suda boğulma sonucu değil, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Uludağ'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Alanya'ya götürüldü. Hüseyin Uludağ'ın cenazesi yarın öğle vakti Payallar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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