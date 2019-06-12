Son Dakika Haberleri: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu (2)
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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu (2)

4 saat önce

SAHİLDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞAntalya'da Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde yaşamını yitiren emekli Hüseyin Uludağ'ın, suda boğulma sonucu değil, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu (2), System.String[]

SAHİLDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Antalya'da Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde yaşamını yitiren emekli Hüseyin Uludağ'ın, suda boğulma sonucu değil, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Uludağ'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Alanya'ya götürüldü. Hüseyin Uludağ'ın cenazesi yarın öğle vakti Payallar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
Sabah, Konyaaltı, Kalp Krizi, Uludağ, Güncel
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