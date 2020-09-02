Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Giresun'da serinlemek için deniz giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.
Giresun'da serinlemek için deniz giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Piraziz ilçesi Eğrice Plajı'nda akşam üzeri serinlemek için plaja gelerek denize giren iki arkadaştan E.C bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşının çevredekilere haber vermesinin ardından plajdaki cankurtaranlar, zodyak bot ve plaj işletmecisinin balık teknesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra suyun dibinde hareketsiz halde bulunan E.C'yi sudan çıkaran cankurtaranlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin de müdahale ederek Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN
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