Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesinde, serinlemek için denize giren bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında Pamucak Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahile gelerek serinlemek için denize giren Yücel Soylu (37), bir süre sonra suyun içerisinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından Soylu, sahile çıkartıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yücel Soylu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Soylu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR