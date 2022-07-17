Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı

17.07.2022 20:49

Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı.

Zonguldak Limanı'nda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Berkan G. (16), bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi. Dalgıç ekipleriyle birlikte aramalara katılan vatandaş genci bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından Berkan G.'nin cesedine ulaşan ekipler sudan çıkardı. Ambulansla alınan gencin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine 6 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
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