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Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

24 dakika önce

Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı Kayalıklara sıkışarak boğulan şahıs güçlükle çıkartıldıDÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde denize girerek serinlemeye çalışan bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Kayalıklara sıkışarak boğulan şahıs güçlükle çıkartıldı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde denize girerek serinlemeye çalışan bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Boğulduktan sonra kayalıklara sürüklenen şahsı, Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri kayalıklardan çıkartmak için yoğun çaba harcadılar.

Olay; Akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 35 Yaşındaki Sedat Yılmaz, Akçakoca'nın Melenağzı mevkiinde serinlemek için denize girerek yüzmeye başladı. Bu esnada dip akıntısına kapılan Sedat Yılmaz, kayalıklara sürüklendi. Kayalıklara sıkışan Yılmaz'ın çırpınışlarını görenler hemen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ve 112 Acil Yardım hattına haber verdiler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, AFAD, ve 112 Acil Sağlık Ekipleri Sedat Yılmaz'ı kurtarmak için operasyon başlattılar. Halatlarla Sedat Yılmaz'ın bulunduğu yere inen ekipler, sıkıştığı yerden Sedat Yılmaz'ı çıkartarak sedyeye aldılar. Sedyeyi kayalıklardan yukarı çekerek çıkartan ekiplerin yaptığı müdahaleye rağmen Yılmaz kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Sedat Yılmaz, Akçakoca, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
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