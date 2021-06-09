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Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı - Son Dakika

Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı

09.06.2021 08:57

Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı Bursa'da uyuşturucu etkisindeki bir kişi serinlemek için 5 metrelik dereye atladı.

Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu etkisindeki bir kişi serinlemek için 5 metrelik dereye atladı. Derenin içine atlayan Recep Delikan yarım saat mahsur kaldı. Delikan itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Recep Delikan (52), serinlemek için Gökdere deresine atladı. Yaklaşık 5 metrelik duvardan atlayan Delikan, atladığı dere yatağında mahsur kaldı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle şoka girip dere yatağına uzanan Delikan'ı gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kurduğu istasyonla Delikan'ı dere yatağından yarım saatlik çalışma sonucu çıkartıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Delikan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Delikan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı

Uyuşturucu, Yıldırım, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı - Son Dakika


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