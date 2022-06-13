Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

13.06.2022 14:54
Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğularak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğularak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye kaldırdı. Dedecan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dedecan bugün Ardeşen Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Özgür Köyü'nde toprağa verildi. - RİZE

Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı Nazillili vatandaşın bayrak hassasiyeti Nazillili vatandaşın bayrak hassasiyeti
Kaynak: İHA

Fırtına, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
13:34 Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'yi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:12:15. #1.11#
SON DAKİKA: Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement