Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğulan gençten geriye bu görüntüler kaldı

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde geçtiğimiz günlerde serinlemek için girdiği Fırtına Deresi'nde boğularak hayatını kaybeden gençten geriye bu görüntüler kaldı.

Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye kaldırdı. Dedecan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dedecan, Ardeşen Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Özgür Köyü'nde toprağa verildi. Gençten geriye ise dereye atladığı anların görüntüleri kaldı.