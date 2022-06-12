Serinlemek için girdiği gölde boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

12.06.2022 22:10
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için bara gölüne giren Durmuş Gün (19), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için bara gölüne giren Durmuş Gün (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Nergizlik köyünde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Nergizlik Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gelen Durmuş Gün, sıcaklayınca serinlemek için suye girdi. Bir süre yüzen Gün, suda çırpınmaya başladı. Suda kaybolan gencin ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, Gün'ün cansız bedenini gölde buldu. Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Gün'ün yakınları, acı haberi sonrası sinir krizi geçirdi. Gölden çıkartılan Gün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için girdiği gölde boğuldu - Son Dakika

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