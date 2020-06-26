Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı - Son Dakika

Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 61 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 61 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Adnan Akçam, serinlemek için göle girerek bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sevk edildi. Bölgede çalışma yapan AFAD ekiplerince gölde suya kapılan 61 yaşındaki Akçam, sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Adnan Akçam'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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