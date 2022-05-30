Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi

30.05.2022 14:22

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği gölette boğularak can veren lise öğrencisi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği gölette boğularak can veren lise öğrencisi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencisi Yakup Yılmaz'ın (15) cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Meram ilçesinin Kaşınhanı Mahallesi'ne getirildi.

Yılmaz'ın cenazesi, öğle namazına müteakip olarak Han Camisi'nden kaldırıldı.

Cenaze namazına Yılmaz'ın çok sayıda seveni ve yakını katıldı.

Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi
Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi
Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi
Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi

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Kaynak: AA

Beyşehir Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Yakup Yılmaz, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika


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