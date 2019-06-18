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Serinlemek için girdiği gölette boğularak can verdi

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi.

Serinlemek için girdiği gölette boğularak can verdi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi.

Alınan bilgiye göre, bugün gece saatlerinde kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Y.K. için Çukurhisar Mahallesi'nde arama çalışmaları başladı. Y.K.'nin önceki gün 17.00 sularında mahalle yakınlarında bulunan gölete serinlemek için girdiği öğrenildi. Gölet çevresinde yapılan incelemede ise Y.K.'ye ait elbiseler bulundu. Bunun üzerine gölet içerisinde ve suyun yüzeyinde yapılan inceleme sonucunda ise Y.K.'nin cesedine ulaşıldı.

Boğularak hayatını kaybettiği tespit edilen Y.K.'nin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Çukurhisar, Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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