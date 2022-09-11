Serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

11.09.2022 16:34
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta serinlemek için Menzelet baraj göletine giren Suriye uyruklu O.Z.A. (16) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta serinlemek için Menzelet baraj göletine giren Suriye uyruklu  O.Z.A. (16) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla mesire alanına giden O.Z.A., serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra O.Z.A., çırpınarak yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiyenin dalgıç ekibi gönderildi. Dalgıç ekipleri, kısa bir süre sonra O.Z.A.'ya ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.Z.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından O.Z.A.'nın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Son Dakika

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