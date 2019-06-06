Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ömer Faruk Pekdal (21), boğularak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:54 Kaynak: DHA
AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ömer Faruk Pekdal (21), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Ortaköy
ilçesi Çatin Gölet'inde meydana geldi. Ömer Faruk Pekdal, iddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Çatin Göleti'ne gitti. Ardından serinlemek için suya giren Pekdal, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durum fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine jandarma ve AFAD
ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Pekdal'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aksaray
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