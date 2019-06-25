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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

33 dakika önce

- Olay yerinden detay görüntüler Afad ekiplerinin hayatını kaybeden Suriyeli çocuğu arama çalışmaları Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşılması Detay görüntüler Serinlemek için girdiği gölette boğuldu YOZGAT (AA) – Yozgat'ın...

- Olay yerinden detay görüntüler
Afad ekiplerinin hayatını kaybeden Suriyeli çocuğu arama çalışmaları
Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi
Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşılması
Detay görüntüler
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla birlikte Sorgun Mükremin göletine giren Suriye uyruklu soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki İsa, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden arkadaşları emniyet ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma sonucunda çocuğu bulamayınca Ankara'dan su altı arama ve kurtarma ekibi istendi.
Ankara'dan gelen özel su altı arama ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.
İsa'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:44 Kaynak: AA
Yozgat, AFAD, Kültür Sanat
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