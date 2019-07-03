Son Dakika Haberleri: Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

38 dakika önce

UŞAK'ta, evli ve 2 çocuk babası Serhat Kaya (28), serinlemek için girdiği gölette, boğuldu.

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UŞAK'ta, evli ve 2 çocuk babası  Serhat Kaya (28), serinlemek için girdiği gölette, boğuldu. 
Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Bozköy köyündeki Bozköy Göleti'nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla gittiği gölette bir süre yüzen Kaya, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşı, yardımına koştu, ancak başarılı olamadı. Kaya'nın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibinin yanı sıra  AFAD, itfaiye ve İzmir'den de dalgıç polisler sevk edildi. Gölette yapılan aramalar sırasında Serhat Kaya'nın olay yerine gelen yakınları, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.
Bu sabah Serhat Kaya'nın, cansız bedeni bulundu.  Sudan çıkarılan Serhat Kaya'nın cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


- Uşak
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
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