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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

57 dakika önce

Serinlemek için girdiği gölette boğulduUŞAK - Uşak'ta serinlemek için gölete giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
UŞAK - Uşak'ta serinlemek için gölete giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 19.15 sıralarında Serhat Kayaile Tugay Sezer, merkeze bağlı Bozköy sınırları içerisinde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, Serhat Kaya serinlemek için suya atladı. Arkadaşının su yüzeyine çıkmadığını fark eden Tugay Sezer, durumu 112 Acil Sağlık servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri gölette kaybolan genci arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarına İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanına bağlı polis dalgıçlar da katıldı. Saatler süren arama çalışmalarının ardından sabaha karşı Kaya'nın cesedine ulaşıldı. Göletin bulunduğu alana gelip çalışmaları takip eden gencin yakınları gözyaşı döktü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
Bozköy, İzmir, Uşak, 3. Sayfa
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