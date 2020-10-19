Serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Son Dakika

TOKAT'ta Kenan Uçar (25), serinlemek için girdiği sulama göletinde boğuldu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kadıvakfı köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren Kenan Uçar, bir süre sonra kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, gölette yaptığı çalışmayla Kenan Uçar'ın cansız bedenine ulaştı. Uçar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.