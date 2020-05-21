Serinlemek için girdiği gölette kayboldu - Son Dakika

UŞAK'ta, Mustafa Özdemir (68), serinlemek için girdiği gölette kayboldu. Özdemir için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Eşme ilçesine bağlı Takmak Mahallesi 3. Pınar Gölet'inde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özdemir ve iki arkadaşı balık tutmak için 3. Pınar Gölet'inin kıyısına gitti. Bir süre balık tutan 3 arkadaş, sıcaktan bunalınca gölete girmeye karar verdi. 3 arkadaş suya girerken, Özdemir bir anda çırpınmaya başladı. Özdemir'i kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı kurtarma ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun süre arama yapan ekipler havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde başlanılacak olan geniş çaplı aramaya katılmak üzere, İzmir Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin gece saat 00.30'da olay yerine geleceği bildirildi.