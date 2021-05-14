Serinlemek için girdiği havuzda boğularak can verdi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki sera inşaatında işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Fawad Anwary, iddialara göre serinlemek için girdiği seraya ait sulama havuzuna girdi. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzda boğulan Anwary, hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan Afgan gencin, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Afgan gencin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.