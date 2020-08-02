Serinlemek için girdiği kanyonda boğuldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Ahmetler Kanyonu'na serinlemek için giren Abdulmuttalip Şaşmaz (22) boğularak, hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, ailesi ve arkadaşlarıyla Ahmetler Kanyonu'na giden Abdulmuttalip Şaşmaz, serinlemek için girdiği suda gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşları yaptıkları aramalara rağmen Şaşmaz'ı bulamayınca 112 Acil'den yardım istedi. Bölgeye, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAK timi tarafından suda yapılan aramada Abdulmuttalip Şaşmaz'ın cansız bedeni bulundu.Bu yıl üniversiteden mezun olduğu öğrenilen Şaşmaz'ın bugün Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.