Serinlemek için girdiği Kızılırmak'da yaşamını yitirdi - Son Dakika

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'da yaşamını yitirdi

Kızılırmak'ta arama kurtarma çalışmaları hava muhalefetine rağmen sürdürülüyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'e, Urfa'dan 15 gün önce ailesi ile birlikte gelen tarım işçisi serinlemek için girdiği kızılırmak'da yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Çiçek (19), Artan sıcaklıkta serinlemek için Kırşehir'in Değirmenkaşı köyü sınırlarından geçen kızılırmak'a serinlemek için girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çiçek'i ailesi aramaya başladı. Akıntılı suda çırpınan Çiçek'i arama çalışmaları ailesinin haber vermesi üzerine Kırşehir AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin çalışması ile başlatıldı.

Hava muhalefetinin de etkisini gösterdiği bölgedeki arama çalışmaları kapsamında Aksaray ve Ankara'dan su altı kurtarma ekipleri istendi. Jandarma ekipleri ise yaşanan acı olayla ilgili bölgede görgü tanıklarının ifadelerine başladı. Akıntılı suda ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.