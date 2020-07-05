Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu - Son Dakika

Çalışmalara, Konya 'dan gelecek özel ekibin de katılması bekleniyor. Öte yandan Şamlı'nın 8 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere İlçe jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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