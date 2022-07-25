Yusufeli Barajı şantiyesinde işçi olarak çalışan Harun Candan, akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde yüzerken akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD , deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp işçinin bulunması için nehirde çalışma başlatıldı. Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan da bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu - Son Dakika

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