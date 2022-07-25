Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

25.07.2022 20:49
Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde baraj şantiyesinde çalışan Harun Candan (21), girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde baraj şantiyesinde çalışan Harun Candan (21), girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yusufeli Barajı şantiyesinde işçi olarak çalışan Harun Candan, akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde yüzerken akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp işçinin bulunması için nehirde çalışma başlatıldı. Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan da bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.


YORUMLAR
500
Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement