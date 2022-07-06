Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

06.07.2022 11:39
Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkisinde dün arkadaşlarıyla suya giren Suriye uyruklu Muhammed el-Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

Bölgede su üstü ve altında yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

YORUMLAR
500
AKINTIYA KAPILAN BATUHAN'IN CANSIZ BEDENİNİ BALIK TUTAN ÇOCUKLAR BULDU AKINTIYA KAPILAN BATUHAN'IN CANSIZ BEDENİNİ BALIK TUTAN ÇOCUKLAR BULDU SAKARYA NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN MUHAMMED'İN CESEDİ BULUNDU SAKARYA NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILAN MUHAMMED'İN CESEDİ BULUNDU
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:22 Hemşire eşini çalıştığı hastanede öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Kaç el ateş ettim bilmiyorum
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 18:42:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement