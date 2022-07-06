Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkisinde dün arkadaşlarıyla suya giren Suriye uyruklu Muhammed el-Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.
Bölgede su üstü ve altında yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.
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