AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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