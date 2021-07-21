Serinlemek için girdiği suda boğulan Halil Sevil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ve dalgıç ekipleri derede 3 saat süren arama sonucunda Sevil'in cenazesine ulaştılar. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'ndeki Kocasu'ya serinlemek için giren Halil Sevil boğularak can verdi. Olayı görenler durumu itfaiye, AFAD , jandarma ve 112'ye haber verdiler.

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