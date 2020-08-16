Serinlemek için girdiği suda cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Serinlemek için girdiği suda cansız bedenine ulaşıldı
Serinlemek için girdiği suda cansız bedenine ulaşıldı Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehrine arkadaşlarıyla beraber serinlemek için giren genç suda kayboldu.
Serinlemek için girdiği suda cansız bedenine ulaşıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehrine arkadaşlarıyla beraber serinlemek için giren genç suda kayboldu. Arama çalışmaları botlarla devam ederken genç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla serinlemek için çalıştığı kafenin yakınlarında suya giren 18 yaşındaki Hasan Akdoğan suyun içinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ve Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri Akdoğan'ı botlarla aramaya başladı. Akdoğan yaklaşık 3 saat sonra suya girdiği yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Akdoğan, 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak müdahale edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Akdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:14
Kaynak: İHA
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