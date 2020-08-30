Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - Son Dakika

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

-Cansız bedeni sabah bulunan şahsın arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü

ADANA - Adana'da gece serinlemek için sulama kanalına giren iki arkadaştan biri boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Camuzcu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Eskikanbur arkadaşıyla birlikte gece serinlemek için sulama kanalına girdi. İki arkadaş bir süre yüzdükten sonra Eskikanbur boğulmu tehlikesi atlattı. Arkadaşının kurtarmaya çalıştığı Eskikanbur suda kayboldu. Bunun üzerine dalgıç polislere haber verildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada kaybolan şahsı bulamadı. Bu arada DSİ'ye suyun kesilmesi için bilgi verildi. Suyun kesildiği kanalda dalgıç polisler sabah saatlerinde Eskikanbur'un cesedine ulaştı. Eskikanbur'un arkadaşları ve yakınları cesedi görünce gözyaşlarına boğuldu. Yeğeninin "dayı" diye ağlaması herkesi duygulandırdı.

Cumali Eskikanbur'un cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.