Serinlemek için girdiği sulama kanalında cansız bedeni bulundu - Son Dakika

ADANA'da, dün gece arkadaşıyla serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, kaybolan Cumali Eskikanbur'un (40) cesedi, bu sabah kanaldaki su kesilince bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Dün gece arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren Cumali Eskikanbur, boğulma tehlikesi geçirdi. Eskikanbur'u, arkadaşı kanaldan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Eskikanbur, kısa süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, kanalda yaptıkları çalışmada Eskikanbur'a ulaşamadı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalarına, bu sabah devam edildi. Kanalın suyu kesilerek, yeniden yapılan aramada, Eskikanbur'un cesedi bulundu. Cumali Eskikanbur'un cansız bedenini tabuta koyan erkek kardeşleri, gözyaşı döktü. Eskikanbur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.