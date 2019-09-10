Son Dakika Haberleri: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
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Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ali Çiftçi (18), akıntıya kapılarak, kayboldu.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu, System.String[]

ŞANLIURFA'da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ali Çiftçi (18), akıntıya kapılarak, kayboldu.

Olay, dün akşam, Şanlıurfa- Akçakale yolunun 23'üncü kilometresinden geçen, DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Tarlada çalışan Ali Çiftçi, iddiaya göre, serinlemek için girdiği sulama kanalında bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çiftçi'nin gözden kaybolduğunu fark eden kıyıdakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Çiftçi için arama- kurtarma çalışması başlattı.

Devlet Su İşleri, Ali Çiftçi, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:12 Kaynak: DHA
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