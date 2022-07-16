Silvan ilçesi kırsal Gören Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Mehmet Oğurlu'dan kenarda bekleyen yakınları haber alamadı. Yakınları Oğurlu'yu bir süre suda aradı, bulamayınca da AFAD , jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, Mehmet Oğurlu için arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında kanalın suyunun kesilmesini talep etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU - Son Dakika

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