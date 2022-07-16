SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU - Son Dakika
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SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU

16.07.2022 17:32

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Mehmet Oğurlu (25), serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Mehmet Oğurlu (25), serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu. Oğurlu için arama çalışması başlatıldı.

Silvan ilçesi kırsal Gören Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Mehmet Oğurlu'dan kenarda bekleyen yakınları haber alamadı. Yakınları Oğurlu'yu bir süre suda aradı, bulamayınca da AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, Mehmet Oğurlu için arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında kanalın suyunun kesilmesini talep etti.

YORUMLAR
500
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu 5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu 5 gündür aranıyordu, cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU - Son Dakika
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