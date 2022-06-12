Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
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Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu

12.06.2022 17:35

Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu Aksaray'da piknik yaparken serinlemek için Mamasın Barajı'na giren 2 genç boğularak can verdi.

Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu

AKSARAY - Aksaray'da piknik yaparken serinlemek için Mamasın Barajı'na giren 2 genç boğularak can verdi.

Olay, merkeze bağlı Gücünkaya köyü Mamasın Barajı kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için geldikleri Mamasın Barajı kıyısında serinlemek için suya giren Kürşat Metin Yıldırım ve arkadaşı İsmail Duha Atak suda açılmak istedi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan iki genç gözden kayboldu. Barajda gözden kaybolan gençlerin kıyıya dönmediğini fark eden piknik alanındaki diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD Sualtı Arama-Kurtarma Timi dalgıçları Mamasın Barajı'na dalış yaptı. Dalışın ilk turunda kısa sürede 2 gence ulaşan dalgıçlar, gençlerin cansız bedenini 6 metre derinlikte el ele tutuşmuş halde buldu. Mamasın Barajı'ndan çıkarılan 2 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu
Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu
Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu
Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu
Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu
Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu
Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu

YORUMLAR
500
Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu Hakan, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu 77 gün sonra cansız bedeni bulunan Hasan Aydoğan köyünde defnedildi 77 gün sonra cansız bedeni bulunan Hasan Aydoğan köyünde defnedildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu - Son Dakika

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