Serinlemek için girilen havuz bir çok enfeksiyona davetiye çıkarabilir - Son Dakika

Serinlemek için girilen havuz bir çok enfeksiyona davetiye çıkarabilir

SAMSUN - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, bazı vatandaşların havuzlara kişisel temizliklerini yapmadan girmesiyle birlikte bir çok kusma, ishal, nöro ve nötovirüs, hepatit A gibi enfeksiyonların ortaya çıktığını söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen yaz aylarında serinlemek için girilen havuzlarda vatandaşların bir çok enfeksiyon kapabileceğine dikkat çekti. Kişilerin tuvalet ve kişisel temizliğini yeterli yapmaması ve havuza o şekilde girmesiyle bir çok farklı enfeksiyonun ortaya çıkacağını belirten Dr. Nurullah Dikmen, " Yaz geldi artık. Tatil için havuzlara giriliyor. Havuzlardan enfeksiyon bulaşabilir. Dikkat edilmesi gereken bir konu var. Tabi ki bu gerekli ilaçların rutin bir şekilde yapılmadığı zaman, değişik enfeksiyonlar havuzlardan görmekteyiz. En çok gördüğümüz Gastrointestinal sistem ile ilgili kusma ishal gibi seyreden nöro ve nötovirüs, hepatit A gibi virüs enfeksiyonlarını sık görmekteyiz. Onun dışında sarmionila enfeksiyonu, koli basili enfeksiyonu, bağırsak parazitlerinin oluşturduğu enfeksiyonlar ortaya çıkar. Bunlar özellikle tuvalet temizliğini yeterli yapmayan ve havuza o şekilde girmesiyle oluşan etkenlerdir" dedi.

Kulak ve göz enfeksiyonları

Havuzların yeterli bakımlarınım yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Dikmen, "Bunun yanında kulak enfeksiyonları da birlikte olmakla, kulağımızı koruyan sarı bir sıvı vardır. Havuza girdik ve uzun süre kaldığımız da bu koruma barajı kalkıyor. ve enfeksiyon geri kalan yere mikropların girmesiyle dış kulak yolu enfeksiyonu oluşur. Bayanlarda ise genital sistemde, vajende faydalı bakteriler vardır. Bunların da yine uzun süre havuzda kalınması sonucu o yararlı bakterilerin kaybolabilmesi durumunda mantar enfeksiyonlarına neden olur. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Özellikle havuza girerken ve çıkarken duş alınmalı. Bunu da havuzun yeterli bakımın yapılması lazım. Bunlar maalesef bazı yerlerde masraftan dolayı yapılmıyor, az yapılıyor. Göz enfeksiyonu da görülmektedir. Ona da dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.