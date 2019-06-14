Serinlemek için girilen yüzme havuzlarındaki gizli tehlike

Temizliği ve dezenfektesi yapılmayan ya da kullanılan kimyasal maddelerin oranı tutturulamayan yüzme havuzlarının suları tehlike saçıyor.

Temizliği ve dezenfektesi yapılmayan ya da kullanılan kimyasal maddelerin oranı tutturulamayan yüzme havuzlarının suları tehlike saçıyor. Havuz sularıyla ilgili bir açıklama yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, "Havuz ve havuz sularının yetersiz temizlenmesi ve yeterli oranda dezenfekte edilememesi durumunda; kanser, mantar, sarılık, kolera ve astım gibi sağlık sorunları görülebilir" dedi. Başta turizm bölgeleri olmak üzere çoğu yerde vatandaşlar serinlemek için yüzme havuzlarını tercih ediyor. Havuz suları belli aralıklarla temizlenmediği ve dezenfekte edilmediği zamanlarda adeta tehlike saçıyor. Uzmanlar temizliği ve dezenfektesi yapılmadığı takdirde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen havuz sularına karşı uyarıyor. Havuz suyu sağlık açısından uygun değilse temizlenmesinde ve dezenfekte edilmesinde kullanılan kimyasallar; kanser, sarılık ve astım gibi önemli hastalıklara da kapı aralıyor. Konuyla ilgili Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, havuz sularından kaynaklanan ciddi sağlık sorunlarının yaşandığını söyledi. Başkan Çalışır, "Yaz mevsimine başladığımız bu günlerde yüzme havuzları ve havuz suları tehlike saçmaya devam ediyor. Havuz ve havuz sularının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesiyle ilgili özellikle sıcakların artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde insan ve çevre sağlığını tehdit eden olayların yaşanması kaçınılmazdır. Yüzme havuzlarında; dezenfektanlar, çöktürücüler, yosun önleyiciler, PH düzenleyiciler, berraklaştırıcılar, filtre ve yüzey temizleyiciler gibi değişik kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan kimyasallar birbirinden farklı özellikte olup eksik ya da aşırı kullanımı veya birbirleri ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkan zehirleyici gazların, kimyasalların çevreye yayılması ya da havuz ve havuz sularının gerçek anlamda temizlenememesi ve dezenfekte edilememesi sonucunda insan sağlığı ciddi olarak tehlikeye düşmektedir. Havuz ve havuz sularının yetersiz temizlenmesi ve yeterli oranda dezenfekte edilememesi durumunda; mantar, bulaşıcı sarılık, dizanteri, kolera, amipli dizanteri, gözlerin kızarması ve yanması, astım, orta kulak iltihaplanması, boğaz iltihaplanması, kanser olma riski, zehirlenmeler ve alerji en sık rastlanılan sağlık sorunlarıdır" dedi.

"HAVUZ SUYUNUN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK TEMİZLENMESİ ÇOK CİDDİ BAŞKA BİR İŞTİR" Havuz sularının kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesinin kimya mühendisliği gerektiren bir iş olduğunu aktaran Başkan Çalışır, "Havuz ve havuz suyunun temizliği ile yeterli oranda dezenfekte edilmesi başlı başına bir mühendislik hizmetidir. Yaşanılan sorunlar havuz sularından sorumlu olan havuz suyu operatörlerinin eğitiminden başlamaktadır. Sorun, yanlış meslek disiplinlerinden gelen kişiler tarafından verilen eğitimden başlamaktadır. Meslek uzmanı olmayan kişilerden eğitim alan operatörlerin ne kadar ve hangi düzeyde eğitim aldığı ve yetiştiği konusu tartışmalıdır. Yüzme havuzu işletmesi başka bir şey, havuz suyunun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi ise kimya mühendisliği bilgisi gerektiren çok ciddi başka bir iştir" diye konuştu.

"SAĞLIK BAKANLIĞINCA ONAYLI DEZENFEKTANLAR VE HAVUZ SUYU KİMYASALLARI KULLANILMALI" Son olarak havuz sularının dezenfekte edilmesi ve temizlenmesiyle ilgili önerilerde bulunan Başkan Çalışır şunları söyledi:

"Havuz suyu operatörlüğü eğitimi kimya mühendisliği disiplini tarafından sadece meslek odalarınca verilmelidir. Eğitim süresi azami süre olan 160 saate yaklaşacak şekilde uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir. Yüzme havuzlarında; dezenfektanlar, çöktürücüler, yosun önleyiciler, PH düzenleyiciler, berraklaştırıcılar, filtre ve yüzey temizleyiciler gibi değişik kimyasal maddeleri kullanımı ve kontrolü site bahçıvanlarına yaptırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı dezenfektanlar ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır. Ayrıca site havuzları da Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmelidir."

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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