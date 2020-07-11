Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti

- Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti -Kardeşi ve arkadaşıyla birlikte geldiği ırmakta son nefesini verdi -Uyarılara aldırmayan genç hayatını kaybetti Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşi ve arkadaşıyla birlikte serinlemek için gittiği ırmakta boğulan 31 yaşındaki...

- Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi

-Kardeşi ve arkadaşıyla birlikte geldiği ırmakta son nefesini verdi

-Uyarılara aldırmayan genç hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşi ve arkadaşıyla birlikte serinlemek için gittiği ırmakta boğulan 31 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıaba Mahallesi Şahin Tepesi mevkindeki Köprüçayı Irmağın'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi Cüneyt Aykut ve arkadaşı Osman Tanay ile birlikte ırmağa serinlemek için gelen Caner Aykut, bir anda gözden kayboldu. Bunun üzerine gencin kardeşi ve arkadaşı çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin su içerisinde bulduğu Caner Aykut, karaya çıkartılarak ilk yardımda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Caner Aykut hayata döndürülemedi.

Ölüm haberini alan kardeşi ve arkadaşı ise sinir krizi geçirerek büyük üzüntü yaşadı.

Genç adamın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya, serik, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 00:17:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]