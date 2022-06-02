Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu

BATMAN'ın Balpınar Beldesi'nde, serinlemek için baraj göletine giren ve bir süre sonra kaybolan Bilal Keskin'in (19) cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'den Batman'a yakınlarını ziyarete geldiği öğrenilen Bilal Keskin, Balpınar'a bağlı Zorköy yakınlarında öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj göletine girdi. Keskin, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarmaya bağlı Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik arama- kurtarma çalışmasının ardından Bilal Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.