Serinlemek için gölete giren küçük kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Yine aynı ilimiz! Bir çirkinliği başka bir çirkinlikle kamufle ettiler

- Serinlemek için gölete giren küçük kızın cansız bedeni bulundu

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi'ndeki Sıhke Göleti'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olan ailesiyle Van'a gelen D.K. isimli kız çocuğu, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suya batarak gözden kaybolan D.K.'nın kurtarılması için ilgili birimlere haber verildi. Bölgeye sevk edilen sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleriyle birlikte Van Emniyet Müdürlüğü dalgıçları gölette arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda küçük kızın cansız bedeni bulunarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük kızın yakınları ise göletin kenarında gözyaşları dökerek ağıt yaktılar.