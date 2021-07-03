Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber alınamadı - Son Dakika

Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber alınamadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği kanalda boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği kanalda boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay, İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. (14), 2 arkadaşı ile birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda batmaya başlayan genç, kısa sürede gözden kayboldu. Hemen kanaldan çıkan arkadaşları durumu ailelerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kaybolan genç için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verirken, bölgeye sualtı ekipleri de sevk edildi. Bölgede endişeli bekleyiş ve kanal içerisinde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika

Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor

Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı

Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti