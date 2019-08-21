Son Dakika Haberleri: Serinlemek için kanala giren Suriyeli kayboldu
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Serinlemek için kanala giren Suriyeli kayboldu

45 dakika önce

ŞANLIURFA'da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Habip El Mehmet (25) akıntıya kapılıp kayboldu.

Serinlemek için kanala giren Suriyeli kayboldu, System.String[]

ŞANLIURFA'da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Habip El Mehmet (25) akıntıya kapılıp kayboldu. El Mehmet'in bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra, Haliliye'ye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Habip El Mehmet, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra El Mehmet, akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Olayı gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler Habip El Mehmet'in bulunması için arama çalışması başlattı.

Devlet Su İşleri, Haliliye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
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