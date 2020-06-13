Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu - Son Dakika

Altıparmak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polisin yardım istediği AFAD ekiplerince çayda yapılan aramada, Altıparmak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Altıparmak'ın bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları güvenlik güçlerine haber verdi.

İlçeden geçen Kelkit Çayı yakınlarına arkadaşları ile pikniğe giden 16 yaşındaki Ege Yasin Altıparmak, serinlemek için çaya girdi.

Tokat 'ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu.

Cenazenin sudan çıkartılması Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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