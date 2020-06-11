Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor - Son Dakika

Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuktan haber alınamıyor.
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor
SİVAS - Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuktan haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre Sivas'a 15 kilo metre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana gelen olayda, bir gurup çocuk serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Çocuklardan biri bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek 3 arkadaşının boğulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yarine giden çocukların yakınları üç çocuğu aramaya başladı. 112'den yardım istendi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Öte yandan çocukları aramak için suya giren bir yetişkinin de kaybolduğu iddia edildi. Kayıpların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Geriye elbiseleri kalan çocukların boğuldukları düşünülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:17 Kaynak: İHA
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